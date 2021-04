Khedira bude k dispozícii Herthe v berlínskom derby proti Unionu

Berlín 2. apríla (TASR) - Bývalý nemecký futbalový reprezentant Sami Khedira bude k dispozícii Herthe Berlín v nedeľnom bundesligovom derby proti Unionu. Podľa trénera Pála Dárdaia sa už zotavil zo zranenia lýtkového svalu, pre ktoré vynechal predchádzajúce tri duely.



"Sami sa tento týždeň zapojil do tréningového procesu. Je skvelé, že je opäť s nami. Až tesne pred zápasom sa rozhodnem, či ho zaradím do základnej jedenástky, no mám z toho dobrý pocit," citovala slová Dardaia agentúra DPA. V kádri Herthy figuruje aj slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík.