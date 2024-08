Khelifová bude bojovať o zlato v kategórii do 66 kg

box



ženy do 66 kg - semifinále



Imane Khelifová (Alž.) - Janjaem Suwannaphengová (Thaj.) 5:0



Jang Liou (Čína) - Chen Nien Chin (Taiwan) 4:1

Paríž 7. augusta (TASR) - Alžírska boxerka Imane Khelifová postúpila na OH v Paríži do finále kategórie do 66 kg. Dvadsaťpäťročná Khelifová, ktorá čelí kritike a urážkam za vysoký obsah mužského hormónu testosterón a mnohí jej súperenie v ženskom turnaji označili za neférové, zdolala v semifinále Janjaem Suwannaphengovú z Thajska 5:0 a má isté prinajhoršom striebro. Vo finále bude bojovať proti Číňanke Jang Liou, ktorá zvíťazila nad Chen Nien Chin z Taiwanu 4:1. Suwannaphengová a Chen Nien Chin majú ako zdolané semifinalistky isté bronzové medaily.Khelifová a Lin Yu-ting z Taiwanu čelia v Paríži kritike. Obe športovkyne dostali povolenie súťažiť na olympijskom turnaji v Paríži, a to aj napriek tomu, že podľa IBA neprešli testom spôsobilosti pohlavia.