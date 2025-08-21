Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Khelifová poprela tvrdenia bývalého manažéra o tom, že končí kariéru

Na snímke Alžírska boxerka Imane Khelifová. Foto: TASR/AP

Khelifová bola kontroverznou postavou vlani počas OH v Paríži. Podľa Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) neprešla testom spôsobilosti pohlavia.

Autor TASR
Alžír 21. augusta (TASR) - Alžírska boxerka Imane Khelifová v stredu poprela tvrdenia svojho bývalého manažéra, že končí kariéru. Nassera Yesfaha zároveň obvinila zo zrady jej dôvery.

„Chcela by som verejnosti jasne oznámiť, že správy o mojom konci nie sú pravdivé,“ napísala 26-ročná zlatá olympijská medailistka z Paríža. „Nikdy som neoznámila svoj koniec. Naďalej sa venujem kariére, pravidelne trénujem a udržiavam si fyzickú kondíciu v Alžírsku a v Katare, kde sa pripravujem na nadchádzajúce podujatia,“ dodala Khelifová.

Francúzsky denník Nice Matin v stredu citoval jej bývalého manažéra, ktorý povedal, že zavesila rukavice na klinec. „Táto osoba ma už nijako nezastupuje,“ poznamenala.

Khelifová bola kontroverznou postavou vlani počas OH v Paríži. Povolenie súťažiť na olympijskom turnaji dostala aj napriek tomu, že podľa Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) neprešla testom spôsobilosti pohlavia. Získala zlatú medailu v ženskej kategórii do 66 kg.

Majstrovstvá sveta v boxe sa budú konať od 4. do 14. septembra v Liverpoole, účastníci sa na svetový šampionát môžu prihlasovať do pondelka. Informovala agentúra AFP.
