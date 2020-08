Až 53 hokejistov KHL malo pozitívny test na koronavírus

Moskva 7. augusta (TASR) – V Kontinentálnej hokejovej lige pozitívne testovali na nový koronavírus až 53 hráčov. Oznámil to prezident súťaže Alexej Morozov.citoval Morozova portál championat.com. Ohnisko nákazy sa v júli objavilo aj v Spartaku Moskva, kde budú pôsobiť Slováci Július Hudáček a Martin Bakoš. Sezóna 2020/2021 v KHL sa začne 2. septembra zápasom o Otvárací pohár medzi CSKA Moskva a AK Bars Kazaň. Základná časť potrvá do 27. februára, každý z 23 klubov odohrá 60 zápasov. Začiatok play off stanovili na 2. marca 2021, víťaz Gagarinovho pohára bude známy najneskôr 30. apríla.