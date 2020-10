KHL: Bakoš skóroval, no jeho Spartak prehral s Jaroslavľom

KHL - štvrtok:



Amur Chabarovsk - Severstaľ Čerepovec 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)



Góly: 18. A. Kuznecov, 59. Kamalov, 60. Pjanov – 45. Vovčenko



Salavat Julajev Ufa - Sibir Novosibirsk 4:3 pp a sn (0:2, 2:1, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 23. Baranov, 30. Vorobjov, 57. Baranov, rozh. nájazd: Amirov - 9. Morozov, 20. Puustinen, 34. Li



Spartak Moskva - Lokomotiv Jaroslavľ 1:2 (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 42. BAKOŠ - 52. Korškov, 63. Ohtamaa



Moskva 8. októbra (TASR) - Hokejisti Severstaľu Čerepovec so slovenským útočníkom Adamom Liškom prehrali vo štvrtkovom dueli KHL na ľade Amuru Chabarovsk 1:3. Domáci vyhrali druhý zápas za sebou a v tabuľke Východnej konferencie sa posunuli na priebežné deviate miesto, naopak Čerepovec utrpel už tretiu prehru zo štyroch súbojov a v Západnej konferencii mu patrí siedma priečka.Štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne strelil Martin Bakoš, no ten nestačil jeho Spartaku Moskva na víťazstvo. Slovenský útočník síce v 42. minúte poslal domácich do vedenia, no o desať minút neskôr vyrovnal Jegor Korškov a v predĺžení rozhodol o triumfe Lokomotivu Jaroslavľ Atte Ohtamaa. Spartak tak prehral tretí duel v sérii, deviaty v sezóne a figuruje na 9. priečke Západnej konferencie.