KHL: Barys Nursultan nastúpi na 2. kolo play off, dostal výnimku

Moskva 15. marca (TASR) - Hráči Barysu Nurslutan nastúpia na druhé kolo play off Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Obyvatelia Kazachstanu majú zákaz opustiť krajinu v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom, ale hokejisti Barysu dostali od vlády výnimku. Svoje domáce zápasy však odohrajú bez divákov, pretože v nedeľu prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev vyhlásil v krajine mimoriadny stav.



Pre portál championat.com to uviedol útočník Barysu Linus Videll: "Hovorí sa všeličo. Dnes po tréningu nám povedali, že klub hovoril s predsedom vlády a ten povedal, že budeme hrať. To sú slová od vysokého predstaviteľa vlády, takže si myslím, že budeme hrať. Ešte povedali, že v utorok budeme hrať bez divákov, ale všetko sa môže zmeniť. Sme pripravení hrať, ale deje sa veľa vecí, ktoré nemôžeme ovplyvniť."



Barys by mal prvý zápas 2. kola proti Sibiru Novosibirsk odohrať v utorok 17. marca. "V Kazachstane a v Rusku zatiaľ nie je veľa nakazených, samozrejme, nikdy neviete, čo sa ďalej stane. Ale teraz sa cítim bezpečne. Predovšetkým sa obávam, či sa po skončení sezóny dostanem domov. Môžu zatvoriť všetky hranice. Dúfam však, že prejdeme cez druhé kolo," uviedol švédsky hokejista.



V Kazachstane evidovali k 15. marcu 6 infikovaných osôb a žiadne úmrtia, v Rusku 59 infikovaných a žiadnu obeť. Počet smrteľných obetí nového koronavírusu SARS-CoV-2 sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo zvýšil na 5833, v 142 krajinách sveta ho diagnostikovali u 156.400 osôb.