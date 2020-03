KHL: Barys Nursultan nebude pokračovať v boji o Gagarinov pohár

Nursultan 16. marca (TASR) - Hráči Barysu Nurslutan napokon nedokončia sezónu v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). Po nedeľňajšom vyhlásení mimoriadneho stavu v Kazachstane klub v pondelok informoval, že v boji o Gagarinov pohár už nebude pokračovať. Už predtým odstúpil z play off KHL aj Jokerit Helsinki.



"V súvislosti s dekrétom prezidenta Kazašskej republiky Kasyma-Žomarta Tokajeva o zavedení mimoriadneho stavu a po zákaze športových udalostí od 16. marca do 15. apríla 2020 nebude môcť Barys usporiadať sériu play off KHL. Hokejový klub Barys je preto nútený odstúpiť z boja o Gagarinov pohár," informoval klub na svojej webstránke.



Barys mal po vyradení Metallurgu Magnitogorsk nastúpiť v 2. kole play off proti Sibiru Novosibirsk. Domáce duely boli plánované bez účasti divákov. Vedenie KHL napriek viacerým výzvam zatiaľ nerozhodlo o predčasnom ukončení sezóny.



V Kazachstane evidovali v pondelok ráno deväť infikovaných osôb a žiadne úmrtie v súvislosti s ochorením COVID-19, v Rusku 63 nakazených a žiadnu obeť.