KHL: Čajkovského Dinamo vyradilo v moskovskom derby Hudáčkov Spartak

6. zápas štvrťfinále Západnej konferencie play off:



Spartak Moskva - Dinamo Moskva 2:3 pp (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 34. Hanzl, 40. Chochlačev - 7. Brjukvin, 47. Petersson, 64. Jaškin



/konečný stav série 2:4, postúpilo Dinamo/





dvojice 2. kola play off:

semifinále Západnej konferencie:



CSKA Moskva (1. po ZČ v konferencii) - Dinamo Moskva (4)



SKA Petrohrad (2) - Jokerit Helsinki (3)

semifinále Východnej konferencie:



AK Bars Kazaň (1) - Salavat Julajev Ufa (6)



Barys Nur-Sultan (2) - Sibir Novosibirsk (5)



Moskva 12. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Michal Čajkovský postúpil s Dinamom Moskva do semifinále play off Západnej konferencie KHL. Vo štvrtkovom šiestom stretnutí vyhral jeho tím na ľade Spataka Moskva 3:2 po predĺžení a celú sériu 4:2 na zápasy.V domácom drese chytal Július Hudáček, ktorý predviedol 28 úspešných zákrokov, ale na víťazstvo a vyrovnanie série to nestačilo. Dinamo sa v semifinále konferencie stretne s CSKA Moskva.