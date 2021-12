Čajkovský v KHL pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Novosibirska

KHL - sumáre:



Červená hviezda Kchun-lun - HC Sibir Novosibirsk 2:7 (0:2, 2:3, 0:2)



Góly: 23. Wong, 36. Werek - 25. Golubev, 15. Šarov, 17. Šaškov, 33. Murphy, 40. ČAJKOVSKÝ, 48. Kudako, 55. Golubev (ČAJKOVSKÝ)



Torpedo Nižnij Novgorod - Dinamo Riga 3:4 pp a sn (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 30. a 50. Čechovič, 17. Miele - 8. Shinkaruk, 18. Buncis, 40. Karjalainen, rozhodujúci nájazd Darziňš



Neftechimik Nižnekamsk - Barys Nur-Sultan 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)



Góly: 31. Kupcov, 34. Poriadin - 40. Starčenko, 48. Savickij, 53. Valk, 60. JURČO



Severstaľ Čerepovec - Amur Chabarovsk 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)



Góly: 36. Morozov - 43. Šarov, 49. Gorškov



Salavat Julajev Ufa - Dinamo Moskva 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)



Góly: 26. a 32. Galiev, 17. Sergejev, 19. Belov



Traktor Čeľabinsk - Spartak Moskva 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 1. Hýka, 29. Byvaľcov, 52. Abramov, 55. Pulkkinen - 59. Pettersson



Avtomobilist Jekaterinburg - Admiral Vladivostok 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)



Góly: 26. Šumakov, 45. Da Costa - 2. Kestner



Moskva 4. decembra (TASR) – Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo si pripísal gól v drese Barysu Nur-Sultan v sobotňajšom stretnutí KHL. Sekundu pred koncom zápasu spečatil do prázdnej bránky víťazstvo svojho tímu na ľade Neftechimiku Nižnekamsk 4:2.Strelecky sa presadil aj obranca Michal Čajkovský, ktorý prispel jedným presným zásahom a asistenciou k víťazstvu Novosibirska 7:2 na ľade Kchun-lunu. Skóroval v 40. minúte v presilovej hre, keď zvýšil na priebežných 5:2. Sibir zabodoval štvrtýkrát v sérii a na východe mu patrí 6. priečka.Severstaľ Čerepovec podľahol doma Amuru Chabarovsk 1:2 a nevyužil možnosť posunúť sa do čela Západnej konferencie. Za domácich sa do kanadského bodovania nezapísal útočník Adam Liška. Nebodoval ani Marek Hrivík za Nižnij Novgorod, Torpedo prehralo doma s Rigou 3:4 po nájazdoch. V bránke hostí nestál Július Hudáček, pripravený bol iba na striedačke.Hráči Traktoru Čeľabinsk zdolali na domácom ľade Spartak Moskva 4:1. Po dvoch prehrách sa tak radovali z plného bodového zisku. V tabuľke Východnej konferencie i celej súťaže sú na druhej priečke o dva body za Magnitogorskom.