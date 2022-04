KHL: CSKA Moskva postúpil do finále play off

semifinále play off KHL:



siedmy zápas finále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/:



SKA Petrohrad - CSKA Moskva 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)



Góly: 24. a 38. Plotnikov, 59. Okulov



/konečný stav série 3:4 - CSKA postúpil do finále/

Moskva 14. apríla (TASR) - Hráči CSKA Moskva postúpili do finále play off Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Vo štvrtkovom siedmom stretnutí semifinálovej série Západnej konferencie triumfovali na ľade SKA Petrohrad 3:0.Prvé dva góly hostí vsietil v prostrednom dejstve Sergej Plotnikov, tretí zaznamenal do prázdnej bránky Konstantin Okulov. Vo finále sa CSKA stretne s víťazom Východnej konferencie Metallurgom Magnitogorsk.