Gernát pomohol Jaroslavľu k triumfu nad Petrohradom
Jaroslavľ, v ktorého drese pôsobí aj slovenský útočník Richard Pánik, vedie Západnú konferenciu.
Autor TASR
Jaroslavľ 6. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Gernát prispel gólom a asistenciou k triumfu Lokomotivu Jaroslavľ nad SKA Petrohrad 4:2 v pondelkovom stretnutí KHL. Slovenský obranca asistoval pri úvodnom góle zápasu Maxima Šalunova v 11. min, aby v poslednej minúte uzavrel skóre do prázdnej bránky.
Jaroslavľ, v ktorého drese pôsobí aj slovenský útočník Richard Pánik, vedie Západnú konferenciu. Na konte má 20 bodov, rovnako ako líder východu Metallurg Magnitogorsk.
