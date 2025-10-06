Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. október 2025Meniny má Natália
Gernát pomohol Jaroslavľu k triumfu nad Petrohradom

Na snímke Martin Gernát. Foto: TASR

Jaroslavľ, v ktorého drese pôsobí aj slovenský útočník Richard Pánik, vedie Západnú konferenciu.

Autor TASR
Jaroslavľ 6. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Gernát prispel gólom a asistenciou k triumfu Lokomotivu Jaroslavľ nad SKA Petrohrad 4:2 v pondelkovom stretnutí KHL. Slovenský obranca asistoval pri úvodnom góle zápasu Maxima Šalunova v 11. min, aby v poslednej minúte uzavrel skóre do prázdnej bránky.

Jaroslavľ, v ktorého drese pôsobí aj slovenský útočník Richard Pánik, vedie Západnú konferenciu. Na konte má 20 bodov, rovnako ako líder východu Metallurg Magnitogorsk.
