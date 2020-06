Goldobin po návrate zo zámoria podpísal kontrakt s CSKA Moskva

Moskva 18. júna (TASR) - Ruský hokejista Nikolaj Goldobin sa po ôsmich rokoch v zámorí vrátil do Ruska. Vo štvrtok podpísal dvojročný kontrakt s tímom KHL CSKA Moskva. Informoval o tom portál TSN.



Dvadsaťštyriročný Goldobin odišiel ako veľký talent do zámoria v roku 2012 do tímu Sarnia Sting v juniorskej OHL. O dva roky neskôr ho draftovalo San Jose v prvom kole z 27. miesta, okrem tímu "žralokov" hral v NHL aj za Vancouver Canucks. V aktuálne prerušenej sezóne pôsobil iba na farme v tíme Utica Comets v AHL. Počas svojej zámorskej anabázy hral v sezóne 2014/2015 krátko aj vo fínskej lige za HIFK. V NHL odohral celkovo 125 duelov s bilanciou 19 gólov a 27 asistencií.