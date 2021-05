KHL: Hrivík podpísal zmluvu s Torpedom Nižnij Novgorod

Nižnij Novgorod 1. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík podpísal zmluvu s klubom Torpedo Nižnij Novgorod, ktorý pôsobí v Kontinentálnej hokejovej lige. Do KHL sa vrátil po dvoch rokoch vo Švédsku, pričom v ročníku 2020/2021 bol najproduktívnejší hráč najvyššej švédskej súťaže.



"Marek by mal byť oživením nášho útoku. Je to talentovaný útočník, ktorý má všetky predpoklady, aby sa stal produktívnym centrom Torpeda. Má dobré fyzické parametre, výborne korčuľuje a vyniká aj schopnosťou nájsť spoluhráča vo výhodnej streleckej pozícii. Navyše je schopný hrať viac než 20 minút za zápas a aj to je pre nás dôležité," uviedol hlavný tréner Torpeda David Nemirovsky.



Hrivík si KHL vyskúšal v sezóne 2018/2019 v drese Víťaza Podoľsk. V 26 zápasoch dosiahol bilanciu 8 gólov a 7 asistencií. Následne zamieril do švédskeho Leksandu. V prvej sezóne nazbieral 30 bodov, v ročníku 2020/2021 však bodovo "explodoval" a s 51 bodmi za 14 gólov a 37 asistencií ovládol kanadské bodovanie elitnej švédskej súťaže. Zároveň dostal aj ocenenie MVP pre najužitočnejšieho hráča ligy.