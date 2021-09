Hudáček je na odchode z Nižnekamsku

Nižnekamsk 28. septembra (TASR) – Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček pravdepodobne skončí v klube KHL Neftechimik Nižnekamsk. Ruský web allhockey.ru informoval, že vedenie klubu iniciuje ukončenie spolupráce.



Hudáček nastúpil v prebiehajúcej sezóne 2021/2022 do 7 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 1 kanadský bod za asistenciu, 2 trestné minúty a 4 mínusové body. V ročníku 2020/2021 zažil v tomto klube úspešnejšie obdobie, keď mal po 50 zápasoch 38 bodov za 17 gólov a 21 asistencií. Záver sezóny 2020/2021 strávil vo švajčiarskom Lausanne, no ročník sa pre neho skončil predčasne, keďže vo štvrtom zápase v drese účastníka najvyššej švajčiarskej súťaže utrpel zlomeninu nohy.