Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
Hokejisti Lokomotivu Jaroslavľ zvíťazili nad Ak Barsom Kazaň 4:1

Na snímke Martin Gernát. Foto: TASR

Autor TASR
Jaroslavľ 19. mája (TASR) - Hokejisti Lokomotivu Jaroslavľ majú na dosah triumf v Kontinentálnej hokejovej lige. V utorkovom piatom finále zvíťazili na domácom ľade nad Ak Barsom Kazaň 4:1 a vedú v sérii na štyri víťazné zápasy 3:2.

K triumfu Jaroslavľu prispeli aj dvaja slovenskí hráči. Člen prvej útočnej formácie Richard Pánik zaznamenal dve asistencie, obranca Martin Gernát asistoval raz. Šieste finále je na programe vo štvrtok.
