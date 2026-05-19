< sekcia Šport
Hokejisti Lokomotivu Jaroslavľ zvíťazili nad Ak Barsom Kazaň 4:1
Člen prvej útočnej formácie Richard Pánik zaznamenal dve asistencie, obranca Martin Gernát asistoval raz. Šieste finále je na programe vo štvrtok.
Autor TASR
Jaroslavľ 19. mája (TASR) - Hokejisti Lokomotivu Jaroslavľ majú na dosah triumf v Kontinentálnej hokejovej lige. V utorkovom piatom finále zvíťazili na domácom ľade nad Ak Barsom Kazaň 4:1 a vedú v sérii na štyri víťazné zápasy 3:2.
K triumfu Jaroslavľu prispeli aj dvaja slovenskí hráči. Člen prvej útočnej formácie Richard Pánik zaznamenal dve asistencie, obranca Martin Gernát asistoval raz. Šieste finále je na programe vo štvrtok.
K triumfu Jaroslavľu prispeli aj dvaja slovenskí hráči. Člen prvej útočnej formácie Richard Pánik zaznamenal dve asistencie, obranca Martin Gernát asistoval raz. Šieste finále je na programe vo štvrtok.