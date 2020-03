KHL: Jokerit nenastúpi v play off proti Petrohradu

Helsinki 14. marca (TASR) - Fínsky hokejový klub Jokerit Helsinki odmietol nastúpiť na 2. kolo play off v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) proti SKA Petrohrad. Dôvodom je obava zo šírenia koronavírusu. Klub z Helsínk o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.



Jokerit v 1. kole play off vyradil Lokomotiv Jaroslavľ 4:2 na zápasy a v druhom kole mal nastúpiť na prvý zápas 17. marca v Petrohrade. "Žijeme vo výnimočných časoch, ktoré si vyžadujú výnimočné riešenia. Zdravie ľudí je vždy prvoradé. Jokerit samozrejme chce prevziať zodpovednosť v tejto veci. Všetko sme podrobne prediskutovali s našimi lekármi a hráčmi a rozhodli sme sa. Bolo to ťažké, ale nutné rozhodnutie. Prajeme veľa šťastia všetkým klubom, ktoré naďalej pokračujú v bojoch o Gagarinov pohár," povedal prezident klubu Jari Kurri.



Vo Fínsku v sobotu predčasne ukončili sezónu aj v domácej lige a nevyhlásili majstra. Ligová rada sa odhodlala k tomuto kroku po tom, čo fínska vláda predtým odporučila v krajine neorganizovať do konca mája verejné podujatia s účasťou viac ako 500 ľudí.



Vo Fínsku evidovali v sobotu 155 infikovaných ľudí. Počet smrteľných obetí nového koronavírusu SARS-CoV-2 sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo zvýšil na 5618, v 149 krajinách sveta ho diagnostikovali u vyše 150-tisíc osôb.