KHL: Jurčo prispel asistenciou k víťazstvu Barysu Nur-Sultan

Barys Nur-Sultan - Torpedo Nižnij Novgorod 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)



Góly: 5. Kunyk, 14. Lilja, 26. Vey (JURČO), 47. Lilja - 35. Michejev, 45. Pajgin

Salavat Julajev Ufa - Viťaz Podolsk 2:3 pp a sn (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 6. Tichonov, 40. Kadejkin - 27. Ojamäki, 43. Arkalov, rozh. nájazd Ojamäki

Metallurg Magnitogorsk - Dinamo Minsk 5:4 pp a sn (0:2, 0:2, 4:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 44. Leipsic, 50. Košelev, 53. Maillet, 59. Zernov, rozh. nájazd Košelev - 11. Suvorov, 14. Demkov, 26. Almqvist, 37. Graovac



/P. Rybár (Minsk) odchytal celý zápas, v riadnom čase a predĺžení vykryl 29 z 33 striel/

Moskva 25. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo sa vo štvrtkovom zápase KHL podieľal jednou asistenciou na víťazstve Barysu Nur-Sultan nad Torpedom Nižnij Novgorod 4:2. V 26. minúte za stavu 2:0 po otočke poslal puk bekhendom pred bránku, kde ho dotlačil za chrbát Andreja Tichomirova jeho spoluhráč z prvého útoku Linden Vey. Pre slovenského krídelníka to bol druhý kanadský bod (0+2) vo štvrtom vystúpení v drese Barysu. Za Torpedo nastúpil jeho krajan Marek Hrivík.Dinamo Minsk so slovenským brankárom Patrikom Rybárom premárnilo na ľade Metallurgu Magnitogorsk štvorgólový náskok a napokon prehralo 4:5 po samostatných nájazdoch. Domáci v tretej tretine za stavu 0:4 sériou štyroch presných zásahov vyrovnali a poslali duel do predĺženia. V nájazdovom rozstrele boli úspešní iba domáci hráči, Rybára prekonali Sejmon Košelev a Josh Currie. Slovenský brankár v riadnom hracom čase a predĺžení inkasoval štyri góly z 33 striel.