KHL: Jurčo strelil piaty gól v sezóne, jeho Lada prehrala po nájazdoch

Na snímke slovenský hokejista Tomáš Jurčo. Foto: TASR - Martin Baumann

V 15 dueloch sezóny nazbieral sedem kanadských bodov (5+2).

Autor TASR
Togliatti 12. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo strelil v pondelok svoj piaty gól v prebiehajúcej sezóne KHL, jeho tím Lada Togliatti však prehral s SKA Petrohrad 3:4 po samostatných nájazdoch. Tridsaťtriročný krídelník znížil v 24. minúte na 1:2 z pohľadu domácich, v záverečnom rozstrele svoj nájazd nepremenil. V 15 dueloch sezóny nazbieral sedem kanadských bodov (5+2).
