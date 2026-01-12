< sekcia Šport
KHL: Jurčo strelil piaty gól v sezóne, jeho Lada prehrala po nájazdoch
Autor TASR
Togliatti 12. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo strelil v pondelok svoj piaty gól v prebiehajúcej sezóne KHL, jeho tím Lada Togliatti však prehral s SKA Petrohrad 3:4 po samostatných nájazdoch. Tridsaťtriročný krídelník znížil v 24. minúte na 1:2 z pohľadu domácich, v záverečnom rozstrele svoj nájazd nepremenil. V 15 dueloch sezóny nazbieral sedem kanadských bodov (5+2).