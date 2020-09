Koronavírus v KHL: Dva zápasy odložili, Jokerit je v karanténe

Helsinki 11. septembra (TASR) - Piatkové zápasy Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Jokerit Helsinki - AK Bars Kazaň a Dinamo Riga - Neftechimik Nižnekamsk sa neodohrajú podľa plánu. Oba duely odložili po tom, ako v mužstve Neftechimiku zaznamenali niekoľko prípadov nákazy novým koronavírusom.



V tíme Nižnekamsku, ktorého dres si oblieka aj slovenský útočník Libor Hudáček, malo vo štvrtok po prílete do Rigy pozitívny test na koronavírus až sedem hráčov. Opakované testy potvrdili nákazu u štyroch hokejistov. Keďže Jokerit hral s Neftechimikom v stredu, podľa rozhodnutia fínskych úradov musí ísť celý tím na dva týždne do karantény. "Jokerit je súčasťou kontaktnej skupiny Neftechimiku, preto jeho hráči a tréneri musia podstúpiť dodatočné testy na koronavírus a nemôžu nastúpiť na piatkový zápas s AK Bars," uviedlo vedenie KHL na svojom webe.



Nový termín duelu ešte liga neurčila. Jokerit má oficiálne odložený iba piatkový zápas, no na svojej internetovej stránke informoval, že bude musieť preložiť aj ďalšie štyri. Nebude tak hrať ani proti Čerepovcu, Magnitogorsku, Viťazu a CSKA Moskva. Všetci hráči "žolíkov" majú zo štvrtka negatívne testy na koronavírus, no podľa pravidiel vo Fínsku musia povinne nastúpiť do karantény.



Tím Nižnekamsku teraz z Lotyšska odcestuje do Petrohradu, kde sa taktiež podrobí testom. Od ich výsledkov bude závisieť, či sa uskutoční nedeľné stretnutie s domácim SKA. Potom čaká Neftechimik séria troch zápasov na vlastnom ľade.