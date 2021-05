KHL: Libor Hudáček bude opäť hrať v Nižnekamsku

Nižnekamsk 22. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček podpísal zmluvu s účastníkom KHL Neftechimik Nižnekamsk. Opäť tak bude pôsobiť v klube, v ktorom bol v sezóne 2020/2021 najproduktívnejší hráč tímu, no v závere ročníka zamieril do švajčiarskeho Lausanne. Klub informoval o staronovej posile na oficiálnej stránke.



Hudáček prišiel do Nižnekamsku pred sezónou 2020/2021 po dvojročnom pôsobení v Liberci. V drese Neftechimiku odohral 50 zápasov, v ktorých bol lídrom tímových štatistík v počte gólov (17), asistencií (21) aj kanadských bodov (38). Zároveň mal ako jeden zo štyroch hráčov kladné číslo v hodnotení plusových/mínusových bodov (+3). V závere februára však v klube skončil a zamieril do Lausanne.



V sľubnej forme sa uviedol aj vo štvrtom tíme základnej časti najvyššej švajčiarskej súťaže, keď mal po štyroch zápasoch bilanciu 2 góly a 1 asistencie. Potom však utrpel zlomeninu nohy a sezóna sa pre neho skončila.