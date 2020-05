KHL: Libor Hudáček podpísal ročnú zmluvu s Neftechimikom Nižnekamsk

Nižnekamsk 21. mája (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Libor Hudáček bude pokračovať v kariére v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). Dvadsaťdeväťročný útočník podpísal ročnú zmluvu s klubom Neftechimik Nižnekamsk. V stredu o tom informovala oficiálna webstránka ruského klubu.



Pre Hudáčka sa uplynulá, i keď predčasne ukončená sezóna, niesla v znamení rekordov. V 50 dueloch v drese Liberca nazbieral 60 bodov (31+29) a stal sa tretím najproduktívnejším hráčom českej extraligy. S 31 gólmi prekonal rekord krajana Martina Barteka v počte zásahov spomedzi cudzincov v českej lige a stal sa najlepším strelcom histórie "bielych tigrov" v základnej časti. S Libercom navyše získal Prezidentský pohár pre víťaza základnej časti. Po úspešnom ročníku prejavil o jeho služby záujem Třinec, no reprezentačný útočník rozmýšľal najmä o pôsobení v KHL alebo vo Švajčiarsku.



Libor Hudáček sa do KHL vracia po piatich rokoch, súťaž si už vyskúšal v troch sezónach v drese Slovana Bratislava. V minulosti hral krátko aj za Banskú Bystricu, nastupoval i v najvyššej švédskej súťaži za Örebro HK a Färjestad. Okrem účastníka šiestich MS a vicemajstra sveta z roku 2012 zamieril do Nižnekamsku z Liberca nedávno aj bieloruský obranca Roman Graborenko.