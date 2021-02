KHL: Libor Hudáček rozviazal zmluvu s Nižnekamskom

Nižnekamsk 24. februára (TASR) - Slovenský hokejista Libor Hudáček už nie je hráč Neftechimiku Nižnekamsk. Vedenie klubu ukončilo zmluvu so svojim najproduktívnejším hráčom po vzájomnej dohode, informoval o tom portál championat.com.



V tejto sezóne nastúpil Hudáček v KHL na 48 zápasov, v ktorých získal 38 bodov za 17 gólov a 21 asistencií. Neftechimiku patrí vo Východnej konferencii 11. miesto so ziskom 37 bodov a už nemá šancu postúpiť do play off.



Podľa niektorých švajčiarskych médií dohrá Hudáček sezónu vo Švajčiarsku. "Vo Švajčiarsku sa končí prestupové obdobie v závere februára, podobne aj vo Fínsku. Určité varianty sú, ale riešiť ich zatiaľ nemôžeme," povedal pred dvoma dňami pre hokej.cz agent Vladimír Vůjtek, ktorý hráča zastupuje v krajinách mimo KHL.