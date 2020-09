KHL: Lokomotiv, Torpedo i Dinamo Riga s pozitívnymi prípadmi

Moskva 21. septembra (TASR) - Pondelkový zápas Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) medzi Červenou hviezdou Kchun-lun a Lokomotivom Jaroslavľ (18.00 SELČ) sa neuskutoční. Dôvodom sú tri pozitívne koronavírusové prípady v kádri hostí. Príznaky ochorenia COVID-19 javia aj niekoľkí ďalší hráči a členovia realizačného tímu Lokomotivu, ktorí sú takisto v izolácii.



Vedenie súťaže na svojom webe informovalo, že predbežne odložilo duel na utorok. Hráči Lokomotivu sa zatiaľ vrátili do Jaroslavle. Podľa výsledkov ďalších testov sa rozhodne, či bude možné zápas odohrať. Čínsky klub pre koronakrízu hrá v tejto sezóne svoje domáce stretnutia na predmestí Moskvy v Mytišči. Dres Červenej hviezdy oblieka aj slovenský útočník Dávid Bondra.



Koronavírus zasiahol aj káder Torpeda Nižnij Novgorod, pozitívne testy mali štyri členovia tímu. Symptómy ochorenia COVID-19 mali aj ďalší hráči a členovia realizačného tímu, všetci preto putovali do karantény. Podľa oficiálneho webu ligy mali testy s pozitívnymi výsledkami aj piati zástupcovia Dinama Riga. Utorkový zápas Torpeda na ľade Dinama preto odložili. Nový termín stretnutia by malo vedenie KHL oznámiť v najbližších dňoch.