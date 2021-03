KHL: Dinamo Moskva, Avangard Omsk a SKA Petrohrad postúpili do 2. kola

1. kolo play off KHL:



5. zápasy štvrťfinále Východnej konferencie:



Metallurg Magnitogorsk - Barys Nur-Sultan 5:1 (2:0, 3:1 0:0)

Góly: 2. Mozjakin, 26. Prochorkin, 28. Goldobin, 36. Beck, 37. Rasmussen - 31. Valk.

/na zápasy: 3:2/



Avangard Omsk - Avtomobilist Jekaterinburg 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Góly: 22. Tolčinskij, 32. Sekáč, 36. Bereglazov - 6. Dacjuk

/konečný stav série: 4:1, postúpil Omsk/



5. zápas štvrťfinále Západnej konferencie:



Dinamo Moskva - Severstaľ Čerepovec 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

Góly: 11. Hietanen, 21. Jaškin, 26. Lindberg (ČAJKOVSKÝ), 31. Kuljomin - 34. Abdul, 47. Kudako (LIŠKA), 57. Kudako

/konečný stav série: 4:1, postúpilo Dinamo/



SKA Petrohrad - Dinamo Minsk 4:3 pp (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0)

Góly: 25. Galimov, 30. Galimov, 58. Marčenko, 68. Burdasov - 4. Varfolomejev, 43. Varfolomejev, 44. Mosaljov

/konečný stav série: 4:1, postúpil Petrohrad/

Moskva 10. marca (TASR) - Hokejisti Dinama Moskva postúpili do 2. kola play off KHL, keď v 5. zápase štvrťfinále Západnej konferencie zdolali Severstaľ Čerepovec 4:3 a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy. V drese domácich sa z postupu radoval aj slovenský reprezentant Michal Čajkovský, ktorý zaznamenal jednu asistenciu. Čerepovcu nepomohla k predĺženiu série ani asistencia Adama Lišku.Postup po päťzápasovej sérii dosiahli aj hráči Avangardu Omsk, ktorí vyradili Avtomobilist Jekaterinburg. V stredajšom zápase zvíťazili 3:1, pričom jediný gól hostí strelil veterán Pavel Dacjuk. Vo veku 42 rokov a 233 dní sa stal najstarším strelcom gólu v play off v histórii KHL. Predchádzajúci rekord patril Sergejovi Fiodorovovi, ktorý skóroval vo veku 42 rokov a 100 dní.Hráči Metallurgu Magnitogorsk zvíťazili nad Barysom Nur-Sultan 5:1 a ujali sa vedenia 3:2 na zápasy. O svojom postupe môžu rozhodnúť v šiestom súboji, ktorý je na program v sobotu 12. marca.Pozíciu favorita potvrdil SKA Petrohrad, keď zdolal Dinamo Minsk v piatich zápasoch. V stredajšom triumfoval 4:3 po predĺžení, keď o jeho postupe rozhodol gól Antona Burdasova v 68. minúte.