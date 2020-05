Mozjakin predĺžil zmluvu v Magnitogorsku, zarobí výrazne menej

Magnitogorsk 26. mája (TASR) – Ruský hokejista Sergej Mozjakin bude aj v sezóne 2020/2021 pôsobiť v Metallurgu Magnitogorsk. Pre 39-ročného krídelníka to bude už 10. sezóna v tomto klube. Magnitogorsk informoval o tom informoval na oficiálnej stránke.



Mozjakin pôsobí v Magnitogorsku od roku 2011, predtým hral v rámci KHL aj v Atlante Mytišči. V súťaži doteraz odohral celkovo 793 zápasov, v ktorých získal 897 kanadských bodov za 405 gólov a 492 bodov. Vo všetkých prípadoch ide o ligové rekordy. Jeho hokejovú vizitku zdobia aj dva triumfy v Gagarinovom pohári, na konte má aj olympijský triumf a dva tituly majstra sveta.



Hoci Mozjakinov klub patrí k najsolventnejším v súťaži, dôsledky pandémie koronavírusu ho tiež donútili k úsporným opatreniam. Podľa portálu championat.ru bude Mozjakinov plat o 130 miliónov rubľov menší než v predošlom ročníku, v ktorom zarobil 180 miliónov rubľov (vyše 2,3 milióna eur).



Okrem základného platu (50 miliónov rubľov) si môže na bonusoch zarobiť ďalších 20. "Vzali sme do úvahy Sergejove predstavy a naše možnosti. Riešili sme to s ohľadom na platový strop. Na Sergeja sa naďalej spoliehame ako na lídra tímu. Naši mladí hráči ho môžu sledovať a učiť sa od neho," uviedol pre championat.ru viceprezident klubu Sergej Laskov.