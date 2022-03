KHL: Pokka a Kaski opustili Omsk a odleteli domov

Omsk 7. februára (TASR) - Fínski hokejisti Ville Pokka a Oliwer Kaski opustili klub Avangard Omsk a odleteli domov. Spoluhráči slovenského útočníka Petra Cehlárika sa tak rozhodli po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu, nasledovali tak svojich krajanov Harriho Säteriho a Jyrkiho Jokipakku zo Sibiru Novosibirsk. V tomto tíme pôsobí slovenský obranca Michal Čajkovský.



Pokka a Kaski sa s fanúšikmi rozlúčili na sociálnej sieti. "Radi by sme sa vám poďakovali, fanúšikovia Avangardu. Strávil som tu štyri roky, bolo to úžasné obdobie. Užíval som si každú sekundu. Chcem poďakovať klubu za to, že mi pomohol stať sa hráčom, akým som dnes. Tímu želám do budúcnosti všetko najlepšie," povedal Pokka.