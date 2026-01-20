< sekcia Šport
KHL: Ružička prispel gólom k víťazstvu Spartaka nad Šanghaj Dragons
Z výhry Spartaka sa tešil aj jeho krajan Christián Jaroš.
Autor TASR
Petrohrad 20. januára (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička prispel gólom k víťazstvu Spartaka Moskva na ľade Šanghaj Dragons 3:1 v utorkovom zápase KHL. Dvadsaťšesťročný útočník zvýšil v druhej tretine v presilovke na 2:0 pre hostí a jeho zásah sa napokon ukázal byť víťazný. Ružička má po 42 dueloch sezóny na konte 36 bodov za 16 gólov a 20 asistencií. Z výhry Spartaka sa tešil aj jeho krajan Christián Jaroš.