KHL: Ružička prispel gólom k víťazstvu Spartaka nad Šanghaj Dragons

Na snímke Adam Ružička. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Z výhry Spartaka sa tešil aj jeho krajan Christián Jaroš.

Autor TASR
Petrohrad 20. januára (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička prispel gólom k víťazstvu Spartaka Moskva na ľade Šanghaj Dragons 3:1 v utorkovom zápase KHL. Dvadsaťšesťročný útočník zvýšil v druhej tretine v presilovke na 2:0 pre hostí a jeho zásah sa napokon ukázal byť víťazný. Ružička má po 42 dueloch sezóny na konte 36 bodov za 16 gólov a 20 asistencií. Z výhry Spartaka sa tešil aj jeho krajan Christián Jaroš.
