KHL: Bakošov gól Spartaku nestačil, postúpili CSKA

1. kolo play off KHL:



4. zápas štvrťfinále Východnej konferencie:



Traktor Čeľabinsk - Salavat Julajev Ufa 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)



Góly: 35. Hartikainen, 49. Granlund, 59. Manninens



Na zápasy: 1:3



Torpedo Nižnij Novgorod - Ak Bars Kazaň 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)



Góly: 28. Čechovič - 21. Pedan, 23. Dawes, 31. Tichonov, 58. Galijev



Konečný výsledok série: 0:4, postúpila Kazaň



4. zápasy štvrťfinále Západnej konferencie:



Spartak Moskva - CSKA Moskva 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)



Góly: 3. BAKOŠ - 27. Slepyšev, 54. Leipsic, 60. Telegin



Konečný výsledok série: 0:4, postúpil CSKA



Jokerit Helsinki - Lokomotiv Jaroslavľ 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)



Góly: 28. Pudas - 10. Marčenko, 32. Pulkkinen, 54. Petersson, 56. Tkačov



Konečný výsledok série: 0:4, postúpil Lokomotiv/

Moskva 9. marca (TASR) - Ani gól slovenského útočníka Martina Bakoša nestačil hokejistom Spartaka Moskva k zdramatizovaniu série s mestským rivalom CSKA v 1. kole play off KHL. Spartak na domácom ľade prehral v utorok aj vo štvrtom stretnutí štvrťfinále Západnej konferencie 1:3 a v sérii podľahol 0:4 na zápasy. Slovenský brankár domácich Július Hudáček zlikvidoval 24 striel hostí.Do semifinále Západnej konferencie postúpil aj Lokomotiv Jaroslavľ. Na domácom štadióne ako hosťujúci tím zdolal Jokerit Helsinki 4:1 a v sérii uspel 4:0 na zápasy. Do semifinále Východnej konferencie sa dostali v najkratšom možnom čase aj hráči Kazane, ktorí zvíťazili na ľade Torpeda Nižnij Novgorod 4:1 a v sérii uspeli 4:0 na zápasy.Hokejisti Salavatu Julajev Ufa zvíťazili vo štvrtom zápase štvrťfinále Východnej konferencie na ľade Traktoru Čeľabinsk 3:0. V sérii vedú 3:1 na zápasy a už len jedno víťazstvo ich delí od postupu do ďalšej fázy.