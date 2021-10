KHL: Sibir ukončil sériu prehier a zdolal doma Minsk

KHL - štvrtok:



Sibir Novosibirsk - Dinamo Minsk 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)



Góly: 13. Korotkov, 13. Šarov, 20. Setdikov - 6. Stromwall, 9. Voronin







Moskva 22. októbra (TASR) - Hokejisti Sibiru Novosibirsk vyhrali v piatkovom zápase KHL doma nad Minskom 3:2. Slovenský reprezentačný obranca Michal Čajkovský sa do kanadského bodovania v drese domácich nezapísal. Sibir ukončil štvorzápasovú sériu bez bodu, stále sa však nachádza mimo priečok znamenajúcich postup do play off.