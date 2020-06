V hre o vedenie Barys Astsna sú Peltonen, Valtonen a Jalonen

Astana 13. júna (TASR) - Najvážnejšími kandidátmi na post trénera hokejistov Barysu Astana sú fínski kormidelníci Kari Jalonen, Ville Peltonen a Tomek Valtonen. Podľa portálu italehti.fi by mali predstavitelia kazašského klubu oznámiť meno trénera do dvoch týždňov.



Jalonen viedol v uplynulých štyroch sezónach švajčiarsky Bern, s ktorým získal dva tituly. V roku 2014 priviedol Lev Praha do finále KHL. Ville Peltonen naposledy viedol HC Lausanne a Valtonen v uplynulej sezóne pôsobil v druhej švédskej lige v tíme Mora IK, no zároveň vedie aj reprezentáciu Poľska.