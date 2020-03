KHL: Vedenie súťaže odložilo pokračovanie play off o týždeň

Moskva 16. marca (TASR) - Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) odložilo pre šírenie koronavírusu pokračovanie play off o týždeň. Sezónu však neukončilo, vyraďovaciu fázu chce dokončiť v novom formáte, o ktorom bude diskutovať aj s predstaviteľmi Ruskej federácie.



Zo súťaže odstúpili fínsky Jokerit Helsinki aj Barys Nursultan z Kazachstanu, spomedzi účastníkov 2. kola play off zostalo v hre šesť ruských mužstiev: Ak Bars Kazaň, Salavat Julajev Ufa, Sibir Novosibirsk, CSKA Moskva, Dinamo Moskva a SKA Petrohrad. "O dátume začiatku, trvaní aj presnom formáte play off rozhodneme v najbližšej budúcnosti," citovala ligové stanovisko agentúra AP.



V Rusku stúpol počet prípadov ochorenia COVID-19 na 93, z krajiny nehlásia žiadne úmrtie. Celosvetovo je v 162 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 179-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 7100 osôb.