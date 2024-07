Khyree Jackson z NFL zomrel pri autonehode

Upper Marlboro 6. júla (TASR) - Hráč amerického futbalu Khyree Jackson zomrel v sobotu pri autonehode. Dvadsaťštyriročný cornerback, ktorého si v aprílovom drafte vybral v 4. kole klub NFL Minnesota Vikings, neprežil zrážku troch vozidiel v Marylande.



Ako informovala agentúra AP, pri nehode v Prince George's County zahynuli traja ľudia. Podľa tamojšej polície Jackson sedel na prednom sedadle vedľa šoféra, keď do ich auta vrazilo vo vysokej rýchlosti druhé vozidlo. To po kolízii vzápätí narazilo do ďalšieho auta. Vozidlo s Jacksonom skončilo mimo vozovky, kde narazilo do niekoľkých pňov. Podľa polície mohol hrať pri havárii rolu alkohol.



Správa o tragickej smrti Jacksona, ktorý mal bojovať v Minnesote o rolu štartujúceho cornerbacka, zasiahla celú organizáciu. "Hlboko nás zarmútila správa o smrti Khyreeho, je to zdrvujúca strata. Khyree mal pred sebou žiarivú budúcnosť. Bol to človek, ktorý vedel pozitívne ovplyvniť životy iných ľudí. Myšlienkami sme pri jeho rodine a priateľoch," uviedli vo spoločnom vyhlásení Mark a Zygi Wolfovci, majitelia Vikings.