Kickboxerka Cmárová vybojovala striebro: Čerešnička na torte
Finále bolo reprízou vlaňajších majstrovstiev Európy v Aténach, aj v ňom ťahala Cmárová za kratší koniec.
Autor TASR,aktualizované
Čcheng-tu 14. augusta (TASR) - Slovenskú medailovú zbierku na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu rozšírila kickboxerka Lucia Cmárová. V disciplíne K1 (do 60 kg) vybojovala striebro, vo finále napokon prehrala s Holanďankou Valence Bickelovou 0:3.
Finále bolo reprízou vlaňajších majstrovstiev Európy v Aténach, aj v ňom ťahala Cmárová za kratší koniec. „Momentálne som veľmi šťastná, aj keď som veľmi túžila po zlate. Finálový výkon bol veľmi bojovný, ukázala som, čo vo mne je. Aj z tohto dôvodu som šťastná. Aj striebornú medailu som si musela zaslúžiť. Verím, že fanúšikovia si tento súboj poriadne užili. Teší ma ich podpora. Medaila je čerešnička na torte po dlhej príprave,“ vyjadrila sa držiteľka striebra pre olympic.sk.
Pre Slovensko vybojovala celkovo štvrtý cenný kov, zlato získala lukostrelkyňa Denisa Baránková, striebro vyhrala Tereza Šmelíková v orientačnom behu na strednej trati a bronz si vybojovala reprezentantka v thajskom boxe Monika Tadlánek Chochlíková v kategórii do 54 kg.
Kickboxerka Michaela Góralczyková skončila na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu tesne pod stupňami víťazov na 4. mieste v disciplíne point fighting vo váhe do 60 kg. Vo štvrtkovom súboji o bronz podľahla Talianke Francesce Ceciovej 3:13. Ondrej Kubo obsadil 7. miesto v pretekoch mužov v duatlone. V cieli mal manko 1:28 min na víťazného Francúza Benjamina Choquerta.
Súboj slovenskej kickboxerky s Taliankou sa predčasne skončil v tretej perióde pri rozdiele o 10 bodov. „Som veľmi smutná. Necítila som sa úplne komfortne. Nič sa nedá robiť. Je to šport, musím sa poučiť zo svojich chýb a na majstrovstvách Európy a sveta ich odstrániť. Kickbox nie je úplne spravodlivý šport. Rozhodcovia niekedy favorizujú jedného, inokedy druhého. V polovici druhého kola som už mala v hlave, že keď pôjdeme obe do stretu, bod bude na strane súperky. Talianka však dnes vyhrala zaslúžene, bola lepšia. Neberiem to ako neúspech, len ma veľmi mrzí, že som štvrtá. Medailu som veľmi chcela,“ povedala po skončení súboja Góralczyková podľa olympic.sk.
Preteky duatlonistov sa začínali o 8.00 h ráno miestneho času, pri jazere Sing-long bolo takmer 30 stupňov Celzia a 90 % vlhkosť vzduchu. Kubo absolvoval súťaž na Svetových hrách len 12 dní po utvorení slovenského rekordu v Ironmanovi v Piešťanoch (7:43:25,5 h) a potvrdil svoju výbornú pripravenosť. Prvých 5 km zvládol za 15:47 min a na bicykel vyrážal ako 16. s polminútovým mankom na čelo. V cyklistickej časti na 30 km sa prepracoval do vedúcej skupiny a snažil sa ju viackrát roztrhať. Keď to nešlo, pred záverom už šetril sily na záverečný beh. „Som veľmi spokojný s výsledkom. Duatlon nie je môj primárny šport, som predsa len triatlonista. Duatlonu sa venujem v úvode a potom až v závere sezóny. Zvládol som sa aj v jej strede pripraviť na tieto preteky. Vedel som, že v rámci prvého behu sa neudržím s najlepšími, preto som len minimalizoval straty. V cyklistike som nedokázal roztrhať vedúcu skupinu a dve kolá pred koncom som zvoľnil, aby som mal ešte dosť síl na beh. Ten som zvládol dobre, neprepadol som a ešte som aj nejakých súperov obehol,“ povedal po pretekoch Kubo.
Svetové hry v neolympijských športoch v čínskom Čcheng-tu - výsledky:
Duatlon:
muži: 1. Benjamin Choquert (Fr.) 1:14:14 h,... 7. Ondrej KUBO (SR) +1:28 min
Kickbox
ženy – K1 do 60 kg – finále: Valence Bickelová (Hol.) – Lucia Cmárová (SR) 3:0.
ženy - point fighting do 60 kg, o 3. miesto: Francesca Ceciová (Tal.) – Michaela Góralczyková (SR) 13:3.
