Kiel s Kaprálikom vypadol vo štvrťfinále Nemeckého pohára

Na snímke hráč Stuttgartu Jamie Leweling (18) a hráč tímu Holstein Kiel Jonas Meffert (vpravo) bojujú o loptu v zápase štvrťfinále Nemeckého pohára Holstein Kiel - VfB Stuttgart v meste Kiel 4. februára 2026. Foto: TASR/AP

Holstein Kiel - VfB Stuttgart 0:3 (0:0).

Autor TASR
Kiel 4. februára (TASR) - Futbalisti Holsteinu Kiel so slovenským útočníkom Adriánom Kaprálikom nepostúpili do semifinále Nemeckého pohára. V stredajšom štvrťfinálovom súboji podľahli na domácom štadióne účastníkovi I. Bundesligy a obhajcovi trofeje VfB Stuttgart 0:3. Kaprálik nastúpil v základnej zostave druholigistu, v úvode mal dve dobré šance na skórovanie, ale zakaždým tesne minul bránu. Hral do 70. minúty.



štvrťfinále Nemeckého pohára /na jeden zápas/:

Holstein Kiel - VfB Stuttgart 0:3 (0:0)

Góly: 56. Undav, 90. Führich, 90.+3 Zec (vl.)

/A. Kaprálik (Kiel) hral do 70. min/
