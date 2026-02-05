< sekcia Šport
Kiel s Kaprálikom vypadol vo štvrťfinále Nemeckého pohára
Autor TASR
Kiel 4. februára (TASR) - Futbalisti Holsteinu Kiel so slovenským útočníkom Adriánom Kaprálikom nepostúpili do semifinále Nemeckého pohára. V stredajšom štvrťfinálovom súboji podľahli na domácom štadióne účastníkovi I. Bundesligy a obhajcovi trofeje VfB Stuttgart 0:3. Kaprálik nastúpil v základnej zostave druholigistu, v úvode mal dve dobré šance na skórovanie, ale zakaždým tesne minul bránu. Hral do 70. minúty.
štvrťfinále Nemeckého pohára /na jeden zápas/:
Holstein Kiel - VfB Stuttgart 0:3 (0:0)
Góly: 56. Undav, 90. Führich, 90.+3 Zec (vl.)
/A. Kaprálik (Kiel) hral do 70. min/
