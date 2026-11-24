< sekcia Šport
Kilde chce byť v marci budúceho roka v Kvitfjelli ako predjazdec
Rehabilitácia partnera americkej hviezdy Mikaely Shiffrinovej napreduje.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Salzburg 24. novembra (TASR) - Nórsky lyžiar Alexander Aamodt Kilde si stanovil za cieľ predstaviť sa 6. a 7. marca 2027 ako predjazdec v nórskom Kvitfjelli. Tridsaťštyriročný držiteľ dvoch olympijských medailí z Pekingu sa zotavuje po zranení Achillovej šľachy, ktoré utrpel v polovici októbra pri tréningu v Čile.
Rehabilitácia partnera americkej hviezdy Mikaely Shiffrinovej napreduje. „Som čoraz viac vo forme a môžem sa už viac hýbať a zdvíhať väčšie záťaže,“ vyhlásil Kilde podľa agentúry APA. Na konte má 21 víťazstiev vo Svetovom pohári a pred domácim publikom sa chce zatiaľ neoficiálne vrátiť v marci budúceho roka. „Štartovať ako predjazdec v Kvitfjelli je realistický cieľ,“ povedal Kilde, ktorého prenasledujú zranenia od roku 2024. Pred dvoma rokmi v januári utrpel ťažšie zranenia nohy a ramena vo švajčiarskom Wengene.
Kvitfjell hostí v kalendári SP najskôr 6. marca zjazd mužov, o deň neskôr je na programe super-G.
Rehabilitácia partnera americkej hviezdy Mikaely Shiffrinovej napreduje. „Som čoraz viac vo forme a môžem sa už viac hýbať a zdvíhať väčšie záťaže,“ vyhlásil Kilde podľa agentúry APA. Na konte má 21 víťazstiev vo Svetovom pohári a pred domácim publikom sa chce zatiaľ neoficiálne vrátiť v marci budúceho roka. „Štartovať ako predjazdec v Kvitfjelli je realistický cieľ,“ povedal Kilde, ktorého prenasledujú zranenia od roku 2024. Pred dvoma rokmi v januári utrpel ťažšie zranenia nohy a ramena vo švajčiarskom Wengene.
Kvitfjell hostí v kalendári SP najskôr 6. marca zjazd mužov, o deň neskôr je na programe super-G.