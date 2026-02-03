< sekcia Šport
Kilde nebude štartovať na olympiáde v Miláne a Cortine
Držiteľ veľkého glóbusu z roku 2020 sa podľa vlastných slov necíti byť v optimálnej forme.
Autor TASR,aktualizované
Oslo 3. februára (TASR) - Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde nebude štartovať na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´ Ampezzo. Držiteľ veľkého glóbusu z roku 2020 sa podľa vlastných slov necíti byť v optimálnej forme, preto vynechá vrchol sezóny. Pred dvoma rokmi utrpel pri páde vo švajčiarskom Wengene vážne zranenia ramena.
„Robil som všetko možné, aby som sa pripravil na zimnú olympiádu. Moja myseľ a telo však nereagujú tak ako by som si predstavoval. Bolo veľmi náročné spraviť toto rozhodnutie, pretože som spoločne s mojou rodinou a lekármi vyvinul veľa úsilia, aby som mohol štartovať na olympiáde Som však hrdý na to, že som sa po vážnom zranení dokázal vrátiť do kolotoča Svetového pohára," citovala agentúra AP slová Kildeho, ktorý na ZOH 2022 v Pekingu získal striebro v alpskej kombinácii a bronz v super-G.
