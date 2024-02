Lyžiar Kilde nevie odhadnúť termín návratu: Situácia je nejasná

Innsbruck 1. februára (TASR) - Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde nevie odhadnúť termín svojho návratu na biele svahy. Tri týždne po ťažkom páde v zjazde vo Wengene a dvoch operáciách pokračuje v rehabilitácii, nie je si však istý, či sa ešte niekedy vráti na predchádzajúcu súťažnú úroveň.



Kilde spadol na zjazdovke Lauberhorn vo vysokej rýchlosti, keď v cieľovej zákrute už nemal dostatok síl a skončil v ochrannej bariére. Do nemocnice ho musel odviezť vrtuľník. Následne absolvoval operáciu predkolenia a natrhnutých väzov v pravom ramene, čo znamenalo predčasný koniec sezóny. Najväčšie komplikácie však spôsobilo poškodenie nervov v dolnej časti nohy. Zatiaľ nie je známe, či si vyžiadajú polročnú, ročnú či dokonca až dvojročnú liečbu.



"Situácia ohľadom môjho zranenia je nejasná. Som presvedčený, že sa zotavím, otázka znie, ako dlho to bude trvať," uviedol 31-ročný Nór počas štvrtkovej online tlačovej konferencie. "Je ešte priskoro povedať, či sa raz dostanem do starej formy a či ešte niekedy vyhrám nejaké preteky. Ale, samozrejme, želám si, aby som znovu mohol robiť to, čo ma baví," dodal celkový víťaz Svetového pohára zo sezóny 2019/2020.



Momentálne sa Kilde sústredí, aby sa opäť postavil na nohy a začal chodiť. "Potom to budem brať deň po dni," citovala agentúra APA partnera americkej lyžiarky Mikaely Shiffrinovej, ktorá takisto pauzuje pre zranenie. Po páde v zjazde v Cortine d'Ampezzo má však koleno iba silno narazené a do kolotoča Svetového pohára by sa mohla vrátiť na konci budúceho týždňa v andorrskom Soldeu.