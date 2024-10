Kilde sa ešte úplne nezotavil, vynechá celú nadchádzajúcu sezónu

Oslo 23. októbra (TASR) - Nór Aleksander Aamodt Kilde vynechá celú nadchádzajúcu sezónu Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Tridsaťdvaročný špecialista na rýchlostné disciplíny musí podstúpiť ďalšiu operáciu ľavého ramena, ktoré si zranil po ťažkom páde v januárovom zjazde vo Wengene.



Kilde po pretekoch vo švajčiarskom stredisku absolvoval operáciu predkolenia a neskôr aj natrhnutých väzov v ramene. Vo februári priznal, že si nie je istý, či sa ešte niekedy vráti na predchádzajúcu súťažnú úroveň. Následne sa venoval rehabilitáciám a v apríli sa zasnúbil s najúspešnejšou lyžiarkou SP Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Počas tréningového procesu utrpel komplikácie v rekonvalescencii, keďže jeho rameno potrebuje ďalšiu operáciu.



"Po mojom páde vo Wengene a niekoľkých ťažkých týždňoch sa veci začali zlepšovať. V júni som už dokonca opäť lyžoval v Osle. Bohužiaľ, o mesiac neskôr som dostal infekciu v ramene, ktorá spôsobila určité komplikácie. Po desiatich týždňoch užívania antibiotík potrebujem ďalšiu operáciu, aby sa rameno dalo úplne do poriadku. To bohužiaľ znamená, že túto zimu nebudem súťažiť. Budem však rehabilitovať a pracovať na svojom návrate, čo najskôr to pôjde," sprostredkoval Kildeho vyhlásenie portál olympics.com.



Celkový víťaz SP z roku 2020 a držiteľ štyroch malých krištáľových glóbusov (2xzjazd a 2xsuper-G) vynechá aj februárové MS v rakúskom Saalbachu, kde mohol obhajovať dve striebra z minuloročné svetového šampionátu v Courcheveli. "Alexander je pripravený a dobre motivovaný na nový rehabilitačný proces. Očakávame, že sa v budúcej sezóne bude môcť vrátiť na zjazdovky," uviedol lekár nórskej alpskej lyžiarskej reprezentácie Trond Floberghagen.



Nórsky lyžiar má na konte aj dve medaily zo ZOH. V Pekingu (2022) získal striebro v alpskej kombinácii a bronz v super-G. Víťaz 21 pretekov SP by sa mal vrátiť do súťažného kolotoča v ročníku 2025/26, ktorá vyvrcholí ZOH v Taliansku.