Kilde triumfoval v zjazde v Kitzbüheli

Kitzbühel 21. januára (TASR) - Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde triumfoval v piatkovom zjazde Svetového pohára v rakúskom Kitzbüheli. Na legendárnej zjazdovke Streif prekonal o 42 stotín sekundy Francúza Johana Clareyho, tretie miesto obsadil domáci Matthias Mayer s odstupom 0,67 s. Slovensko nemalo v prestížnej súťaži zastúpenie.



Pre silný vietor vo vrchnej časti organizátori skrátili trať, štartovalo sa od skoku Mausefalle, čím pretekári prišli približne o 160 metrov (alebo 8 sekúnd) najstrmšieho zjazdu v kalendári SP. Vyhovovať to mohlo práve Kildemu, ktorý špičkovo jazdí aj v superobrovskom slalome. So štartovým číslom 11 výrazne predstihol všetkých súperov a dosiahol dvanáste víťazstvo na podujatiach seriálu, šieste v kráľovskej disciplíne.



V tejto sezóne slávil už šiesty úspech, tretí v zjazde po tom, ako sa radoval v decembri v americkom Beaver Creeku aj pred týždňom vo švajčiarskom Wengene. V Kitzbüheli bol najrýchlejší už v stredajšom úvodnom tréningu. "Pred rokom som podstúpil operáciu a bol som na nosidlách. A teraz stojím tu na najvyššom stupienku. Je to neuveriteľné, ani neviem, čo by som mal ešte povedať," citoval 29-ročného Nóra portál laola1.at. Suverénny líder celkového poradia SP Marco Odermatt zo Švajčiarska skončil v piatok na štvrtej priečke s mankom 0,78 s.



Organizátori z dôvodu predpovede počasia prehodili víkendový program na Hahnenkamme. Slalom na Ganslernhangu sa uskutoční v sobotu (10.15/13.45) a druhý zjazd sa pôjde až v nedeľu o 13.30 h.