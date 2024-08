Kildeho návrat sa komplikuje, v operovanom ramene má infekciu

Oslo 1. augusta (TASR) - Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde musel pol roka po ťažkom páde podstúpiť ďalšiu operáciu. Jeho návrat do súťažného kolotoča sa tak výrazne skomplikoval.



Kilde sa zranil počas januárového zjazdu Svetového pohára vo švajčiarskom Wengene, po páde vo veľkej rýchlosti ho musel do nemocnice transportovať vrtuľník. V ďalších dňoch absolvoval operáciu predkolenia a neskôr aj natrhnutých väzov v pravom ramene. Vo februári priznal, že si nie je istý, či sa ešte niekedy vráti na predchádzajúcu súťažnú úroveň. Následne sa venoval rehabilitáciám a v apríli sa zasnúbil s najúspešnejšou lyžiarkou SP Američankou Mikaelou Shiffrinovou.



Nórsky pretekár sa odvtedy odmlčal. Na sociálnej sieti vo štvrtok uviedol, že v operovanom ramene sa mu rozšírila infekcia a jeho návrat sa skomplikoval. "V uplynulých týždňoch som bojoval s narastajúcou bolesťou v operovanom ramene, čo sa zdala byť normálna reakcia na zvyšujúcu záťaž a 'normálnejší' tréning. Mám zlú infekciu, ktorá mi spôsobila nejaké škody. To v mojej liečbe znamená veľký krok späť," citovala z Kildeho vyhlásenia agentúra DPA. Najbližšie týždne bude dostávať intravenózne antibiotiká: "Po šiestich týždňoch uvidíme, aké budú ďalšie kroky," dodal 31-ročný Nór.



Kilde je špecialista na rýchlostné disciplíny. V roku 2020 vybojoval veľký krištáľový glóbus a na konte má aj štyri malé, z toho dva zo zjazdu (2022, 2023) a dva zo super-G (2016, 2022). Okrem toho je dvojnásobný vicemajster sveta a na predošlej zimnej olympiáde v Pekingu získal striebro a bronz.