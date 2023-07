Kimmich nemá v úmysle opustiť Bayern: Som si istý, že tu zostanem

Tokio 25. júla (TASR) - Nemecký futbalista Joshua Kimmich nemá v úmysle opustiť Bayern Mníchov. Dvadsaťpäťročný stredopoliar to potvrdil v utorok počas predsezónneho ázijského turné Bavorov v Tokiu.



"Som si veľmi istý, že budem hrať v Bayerne aj v nasledujúcej sezóne. Aspoň nemám žiadne iné plány," citovala Kimmicha agentúra DPA. Nemecký reprezentant oblieka dres Mníchovčanov od roku 2016 a zmluvu má platnú do roku 2025. Kimmich prežil nevydarený záver uplynulého ročníka a špekulácie o jeho odchode podporili nedávne vyjadrenia trénera Thomasa Tuchela. Kouč Bayernu uviedol, že nemôže zaručiť, kto bude v tíme na konci prestupového obdobia. Zároveň však podotkol, že odchod Kimmicha by bol veľkým prekvapením.



Bayern odohrá prvý zápas v Tokiu proti Manchestru City. Následne sa stretne s japonským klubom Kawasaki a potom sa presunie do Singapuru na duel proti Liverpoolu.