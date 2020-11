Kimmich si v šlágri zranil koleno, Flick: Nahradiť ho bude ťažké

Mníchov 8. novembra (TASR) - Nahradiť Joshuu Kimmicha nebude ľahké. Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Hansi Flick to pred médiami priznal v súvislosti so zranením stredopoliara bavorského klubu v sobotňajšom bundesligovom šlágri proti Borussii Dortmund, ktorý Mníchovčania vyhrali 3:2.



Flick nechcel špekulovať o dĺžke absencie v dôsledku poranenia kolena po strete Kimmicha s nórskym útočníkom Borussie Erlingom Haalandom. "Zranenia patria k futbalu, tak sa k tomu musíme postaviť. Ale Joshua je kľúčový hráč, nebude ľahké ho nahradiť," priznal kouč Bayernu. "Verme, že to nie je až také zlé," dodal brankár a kapitán tímu Manuel Neuer.



Kimmich nebude chýbať len Bayernu, ale aj reprezentácii Nemecka, ktorú v nasledujúcom období čaká najskôr prípravný zápas proti Českej republike (11. 11.) a potom duely s Ukrajinou (14. 11.) a Španielskom (17. 11.) v A-skupine Ligy národov.



Kimmich sa zranil v 35. minúte pri faule, ktorého sa sám dopustil. Zranenie pravého kolena mu nedovolilo pokračovať v zápase.