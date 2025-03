Kimmich začal opäť trénovať, mohol by nastúpiť proti Leverkusenu

Mníchov 4. marca (TASR) - Futbalistom Bayernu Mníchov by mohol byť v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov proti Bayeru Leverkusen k dispozícii aj Joshua Kimmich. Tridsaťročný defenzívny stredopoliar, respektíve obranca sa po svalovom zranení opäť zapojil do tréningového procesu v Bayerne Mníchov.



Ako informovala agentúra DPA, nemecký reprezentant v utorok naplno trénoval a mal by byť fit na duel s Leverkusenom. Prvý osemfinálový zápas sa hrá v stredu, odveta na pôde súpera je na programe o šesť dní neskôr. Kimmich nedohral 23. februára bundesligový duel s Frankfurtom, keď musel striedať pre problémy so stehenným svalom. Nenastúpil ani v piatkovom súboji proti Stuttgartu.



Lídrovi Bundesligy v stredu určite nepomôže stredopoliar Aleksandar Pavlovič, ktorého trápi choroba. Bayern nenašiel recept na "farmaceutov" už šesť zápasov, naposledy ich zdolal v októbri 2022.