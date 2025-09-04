< sekcia Šport
Kimmicha znepokojujú rastúce prestupové sumy: „Je ťažké to pochopiť“

Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Nemeckého futbalového reprezentanta Joshuu Kimmicha znepokojujú rastúce sumy na prestupovom trhu. Zároveň však dodal, že hráči majú nad týmto trendom len minimálnu moc.
Kapitán nemeckej reprezentácie tak nadviazal na utorkové vyjadrenia Uliho Hoenessa. Čestný prezident Bayernu Mníchov skritizoval nedávne dianie na prestupovom futbalovom trhu, keď sa vo viacerých prípadoch prepisovali transferové rekordy. Kimmich zdieľa podobný názor. „Je ťažké pochopiť, koľko sú kluby schopné za hráčov zaplatiť. Bohužiaľ, tieto sumy určuje trh a nie hráči,“ vyjadril sa dlhoročný hráč Bayernu pred súbojom kvalifikácie MS proti Slovensku.
Podľa Medzinárodnej futbalovej federácie minuli kluby počas leta na prestupy takmer 9 miliárd eur. Iba tímy anglickej Premier League zaplatili za nových hráčov viac ako 3,5 miliardy. „S peniazmi od majiteľov a z televíznych práv je pre nich naozaj ľahké míňať obrovské sumy na prestupy,“ doplnil Kimmich.
