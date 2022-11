Kimpembe si tri týždne pred štartom MS šampionátu zranil achilovku

Paríž 1. novembra (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Presnel Kimpembe si poranil pravú achilovku len tri týždne pred štartom majstrovstiev sveta v Katare.



Dvadsaťsedemročný obranca Paríža Saint-Germain v tejto sezóne už vynechal sedem týždňov pre problémy so stehnom. Do akcie sa vrátil len minulý týždeň pri výhre v LM nad Haifou v Lige majstrov 7:2, keď nastúpil v 79. minúte, a cez víkend odohral 58 minút proti Troyes (4:3).



Nové zranenie si bude liečiť v tréningovom centre PSG, no zatiaľ nie je známa dĺžka jeho pauzy. "Les Bleus" odštartujú cestu za obhajobou titulu 22. novembra proti Austrálii a Didier Deschamps oznámi nomináciu 9. novembra. Trénerovi už vypadli stredopoliari Paul Pogba a N'Golo Kante a do štartu MS nenastúpi za Manchester United ani skúsený stopér Raphael Varane. Zranenie stehno ho však zatiaľ definitívne nevyradilo zo šampionátu.