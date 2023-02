Kimpembe z Paríža St. Germain už v sezóne do hry nezasiahne

Paríž 27. februára (TASR) - Francúzsky futbalista Presnel Kimpembe z Parížu St. Germain vynechá pre zranenie achilovky zvyšok sezóny. Tréner Christophe Galtier to potvrdil po tom, čo obranca odohral len 16 minút pri víťazstve PSG v šlágri 25. kola Ligue 1 na ihrisku druhého Marseille (3:0).



"Kimpembe, žiaľ, utrpel zranenie a bude mimo hry až do konca sezóny. Má veľmi silné bolesti a myslíme si, že je to vážne," potvrdil Galtier podľa footballtoday.com.



Dvadsaťsedemročný obranca mal problémy so zraneniami počas celej sezóny, keď vo všetkých súťažiach nastúpil len na 15 zápasov. Kimpembe vynechal aj MS v Katare, keď ho nahradil v nominácii Francúzska Axel Disasi.