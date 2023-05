Kincl zdolal Vémolu a obhájil opasok v organizácii Oktagon MMA

Oktagon 43, výsledky:



hlavná karta:



do 84 kg:

Patrik Kincl (ČR) - Karlos Vémola (ČR) /Kincl na body po 5 kolách/



do 77 kg:

David Kozma (ČR) - Alex Lohoré (Fr.) /Kozma na body/



do 77 kg:

Louis Glismann (Dán.) - Melvin Van Suijdam (Hol.) /Glismann na submisiu v 1. kole/



do 84 kg:

Robert Bryczek (Poľ.) - Lee Chadwick (V. Brit.) /Bryczek na KO v 1. kole/



do 71 kg:

Mateusz Legierski (Poľ.) - Matěj Kuzník (ČR) /Legierski na body/



do 77 kg:

Miroslav Brož (ČR) - Róbert Pukač (SR) /Brož na body/



predeliminácie:



do 84 kg:

Marek Mazúch (SR) - Giovanni Melillo (Tal.) /Mazúch na KO v 2. kole/



do 77 kg:

Amiran Gogoladze (Gruz.) - Liam Etebar (V. Brit.) /Gogoladze na body/



do 94 kg:

Marc Doussis (Nem.) - Daniel Toledo (Šp.) /Doussis na submisiu v 1. kole/



do 68 kg:

Ahmed Vila (Bos.) - Kim Thinghaugen (Nór.) /Vila na submisiu v 1. kole/



do 84 kg:

Matěj Daněk (ČR) - Endrit Brajshori (Nem.) /Daněk na submisiu v 2. kole/

Praha 21. mája (TASR) - Český bojovník Patrik Kincl obhájil titulový opasok v hmotnostnej kategórii do 84 kg v organizácii Oktagon MMA. V hlavnom zápase turnaja Oktagon 43 zdolal v pražskej O2 aréne krajana Karlosa Vémolu po piatich kolách na body.Takmer po celý čas sa očakávaný vrchol večera odohrával na pletive. Hoci sa Vémola snažil o iniciatívu, v prospech súpera rozhodol vyšší počet signifikantných úderov a viditeľných zranení (damage). "," poznamenal šampión strednej váhy, ktorý krátko po zápase vyzval na súboj Slováka Attilu Végha. Pre 33-ročného Kincla to bolo v 37 profesionálnom zápase 27. víťazstvo. Vémola má po 41. zápase bilanciu 34 víťazstiev, 7 prehier. Pre Vémolu s Kinclom išlo o druhý vzájomný zápas, v roku 2018 zvíťazil Vémola po troch kolách na body.Hlavnému zápasu predchádzali dva súboje v rámci pyramídy Gamechanger. V súbojoch o semifinále zvíťazili Čech David Kozma a Dán Louis Glismann.Zo slovenských bojovníkov sa na hlavnej karte predstavil iba Róbert Pukač. V tesnom zápase napokon prehral s Čechom Miroslavom Brožom na body. Tento výsledok sa mu nepozdával a súpera vyzval na odvetu. Pukač má po 28 profesionálnych zápasoch bilanciu 16 víťazstiev a 12 prehier. Druhý zo slovenských zástupcov na turnaji Marek Mazúch predviedol po dvoch prehrách presvedčivý výkon a Taliana Melilla knokautoval v 2. kole. Svoju profesionálnu bilanciu upravil na 7 víťazstiev a 2 prehry.Nasledujúci hlavný turnaj organizácie Oktagon MMA s poradovým číslom 44 sa uskutoční 17. júna v nemeckom Oberhausene. Jedným z ťahákov by mal byť duel Slováka Pavla Langera s domácim Alexandrom Poppeckom v súboji o titul dočasného šampióna do 93 kg.