Kingovú a originálnou deviatku nominovali do Medzinárodnej siene slávy

Newport 22. septembra (TASR) - Billie Jean Kingovú spoločne s ôsmimi bývalými hráčkami nominovali do Medzinárodnej siete slávy za prínos k rozvoju ženského tenisu. Ide o prvú skupinovú nomináciu vôbec. Okrem tzv. "originálnej deviatky" sa o vstup medzi smotánku uchádza ďalších šesť osobností. Víťaza uvedú do siene slávy na budúci rok.



Medzi nominovanými sú Jonas Björkman, Sergi Brugera, Juan Carlos Ferrero, Lleyton Hewitt, Lisa Raymondová a Dennis Van der Meer, ktorý zomrel minulý rok. Víťaza vyberú v hlasovaní športoví novinári, historici členovia siene slávy, v hráčskej kategórii môžu hlasovať aj fanúšikovia od 1. do 25. októbra. Slávnostný ceremoniál uvedenia je naplánovaný na 17. júla. Informovala o tom agentúra AP.