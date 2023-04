Kings sú opäť vo vedení, Islanders zdolali Carolinu

NHL - play off, 1. kolo



štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápasy:



NY Islanders - Carolina 5:1



/stav série: 1:2/







Florida - Boston 2:4



/stav série: 1:2/







štvrťfinále Západnej konferencie - 3. zápasy:



Los Angeles - Edmonton 3:2



/stav série: 2:1/







Minnesota - Dallas 5:1



/stav série: 2:1/

New York 22. apríla (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders vyhrali v noci na sobotu nad Carolinou 5:1 a svoju stratu v 1. kole play off NHL znížili na 1:2. V ďalšom dueli vyhralo Los Angeles nad Edmontonom 3:2 pp a opäť tak vedie nad favoritom konferenčného štvrťfinále (2:1).Islanders stanovili nový rekord vyraďovacej časti, keď vsietili štyri góly v priebehu 138 sekúnd. Podarilo sa im to v závere zápasu – ešte v 17. minúte bol stav 1:1. Brankára Anttiho Raantu postupne prekonali Kyle Palmieri, Matt Martin, Scott Mayfield a kapitán Anders Lee. Po dva body za gól a asistenciu si pripísali Mayfield, Palmieri i Casey Cizikas, ktorý poslal domácich do vedenia 1:0.Stretnutie medzi Los Angesles a Oilers rozhodol v 4. minúte predĺženia Trevor Moore. Jeho presný zásah skúmali rozhodcovia viac ako päť minút pre možnú vysokú hokejku Gabea Vilardiho, no napokon platil. Hosťom nepomohli ani dva góly v podaní kapitána Connora McDavida pri ktorých mu asistoval Evan Bouchard.V pozícii favorita si naopak napravil chuť Boston, ktorý vyhral na ľade Floridy 4:2. Gól i asistenciu zaznamenal Jake DeBrusk a jeho tím vedie v sérii 2:1 po prekvapivej prehre 3:6 v predchádzajúcom stretnutí. Domáci prišli o obrancu Aarona Ekblada, ktorý sa v 32. minúte zrazil s Charliem McAvoyom a do záverečného dejstva už nenastúpil.Jasný triumf 5:1 si pripísali aj hráči Minnesoty, ktorí zdolali Dallas. Troma bodmi k tomu prispel Ryan Hartman, ktorý vsietil dva góly a pridal aj asistenciu. Ďalšie dva presné zásahy zaznamenal Mats Zuccarello a zvyšný pridal Marcus Johansson. Wild vedú v sérii 2:1.