Kings opäť vyhrali vonku a vyrovnali rekord Buffala

NHL - výsledky:



Columbus - Los Angeles 3:4 pp, Ottawa - NY Rangers 6:2, Buffalo - Detroit 3:5, NY Islanders - San Jose 4:5 pp, Chicago - Nashville 3:4 pp a sn, Calgary - Minnesota 2:5, Colorado - Anaheim 3:2, Vancouver - New Jersey 5:6

New York 6. decembra (TASR) - Hokejisti Los Angeles vyhrali v zámorskej NHL desiaty zápas za sebou na ľade súpera. Columbus zdolali 4:3 pp a vyrovnali tak rekord Buffala zo sezóny 2006/07 v počte víťazných duelov vonku na začiatku sezóny. V akcii boli traja Slováci – Adam Ružička (Calgary), Tomáš Tatar (Colorado) ani Šimon Nemec (New Jersey) však nebodovali.Kings si skomplikovali cestu za víťazstvom, keď inkasovali v záverečnom dejstve trikrát. Víťazstvo im zariadil Drew Doughty, ktorý skóroval po 33 sekundách predĺženia. Rozhodol po strele z prvej z ľavého kruhu.Nemec absolvoval druhý zápas v New Jersey a nenadviazal na svoje dve asistencie z úspešnej premiéry. Tentokrát však jeho tím vyhral na ľade Vancouveru 6:5 po tom, ako inkasoval trikrát v tretej tretine. Víťazný gól vsietil 35 sekúnd pred záverečnou sirénou Jesper Bratt, ktorý si pripísal celkovo dva presné zásahy. Najviac bodov nazbieral z víťazného tímu Jack Hughes (1+2), spomedzi domácich mal takú istú bilanciu Brock Boeser. Nemec nastúpil v elitnej formácii, odohral 21:43 minúty, mal jednu strelu na bránku, jeden blok a pripísal si plusku.Calgary v zostave s Ružičkom podľahlo 2:5 Minnesote, ktorá vyhrala štvrtýkrát za sebou. Tri body za dva góly a asistenciu mal v drese hostí Matt Boldy, jeho spoluhráč Mats Zuccarello asistoval a bodoval v desiatom dueli za sebou. Ružička bol v štvrtom útoku, na ľade strávil 12:25 minúty mal jednu mínusku.Ďalší Slovák Tomáš Tatar, ktorého Colorado zdolalo Anaheim 3:2, bol taktiež v štvrtej formácii. Domáci ukončili sériu troch prehier, tri body (1+2) zaznamenal hviezdny Nathan MacKinnon. Tatar bol na ľade 11:13 minúty a stretnutie ukončil s dvoma pluskami.